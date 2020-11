Microsoft Pluton: sicurezza chip-to-cloud per i PC

17 November 2020 – 16:20

Collaborazione tra Microsoft, AMD, Intel e Qualcomm per Pluton: un processore per i futuri PC Windows, senza compromessi sul fronte della sicurezza.

The post Microsoft Pluton: sicurezza chip-to-cloud per i PC appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico