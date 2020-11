C’è un nuovo teaser trailer di Justice League: Snyder’s Cut

17 November 2020 – 18:01

Solo qualche settimana fa il teaser di Justice League: Snyder’s Cut, la versione ampliata e ripristinata del cinecomic uscito nel 2017, era stato rimosso da YouTube per via di problemi di copyright sulla colonna sonora. L’assenza è durata poco, poiché Hbo Max ha voluto regalare una nuova e più estesa anticipazione della pellicola diretta da Zack Snyder proprio nel terzo anniversario del debutto nelle sale, avvenuto appunto il 17 novembre di tre anni fa. Rispetto ai video precedenti, ci sono poche novità evidenti, anche se un occhio attento può notare ulteriori scene brevi, tutte anticipate dallo stesso Snyder nelle scorse ore.

Per esempio, vediamo Batman lottare con i parademoni di Steppenwolf, Flash correre alla velocità della luce in un contesto che sembra richiamare la sua eventuale abilità di viaggiare nel tempo, infine Wonder Woman che sfoggia uno scudo. Notiamo soprattutto l’arrivo sulla terra dell’antagonista principale, Darkseid. Sono solo piccole anticipazioni del grande lavoro che il regista ha fatto per riportare Justice League a come lo aveva immaginato in origine. La stessa Warner Bros crede parecchio in questo lavoro di ripristino, tanto che si dice abbia stanziato 70 milioni di dollari per finanziare nuovi reshoot, nuovi montaggi e nuovi effetti speciali. Tutto ciò risulterà in una epica miniserie di quattro episodi da un’ora ciascuno, che sarà diffusa nel corso del 2021 appunto sulla piattaforma di streaming Hbo Max.

Snyder farà sicuramente le cose in grande, tanto che alcune voci sostengono che le nuove riprese confluiranno in più di cinque minuti di filmati inediti girati per l’occasione e che vedono protagonisti tutti i supereroi principali della saga, fra cui Wonder Woman, Batman e Superman. Pare, inoltre, che ai reshoot abbiano partecipato anche attori con ruoli minori come Diane Lane, che interpreta la madre di Clark Kent, Martha. Inoltre, c’è chi assicura che nello Snyder’s Cut vedremo anche il Joker di Jared Leto (inizialmente non previsto nemmeno nella versione di Snyder), in un look inedito rispetto alla sua apparizione in Suicide Squad.

