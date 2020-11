Aggiungere commenti ai PDF con Edge (Canary e Dev)

17 Novembre 2020 – 19:48

Le nuove versioni Canary e Dev di Microsoft Edge permettono di aggiungere commenti ai documenti PDF aperti all’interno del browser.

