Netflix potrebbe aumentare ancora i prezzi anche in Italia

16 Novembre 2020 – 20:28

Negli Stati Uniti la piattaforma di video in streaming ha già comunicato da due settimane nuovi aumenti nei prezzi di alcuni abbonamenti. In queste ore però sembrano essere partite comunicazioni in lingua italiana a una ristretta cerchia di utenti, che potrebbero anticipare cambiamenti anche nell'offerta nostrana.



Negli Stati Uniti la piattaforma di video in streaming ha già comunicato da due settimane nuovi aumenti nei prezzi di alcuni abbonamenti. In queste ore però sembrano essere partite comunicazioni in lingua italiana a una ristretta cerchia di utenti, che potrebbero anticipare cambiamenti anche nell'offerta nostrana.

