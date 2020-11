Il nuovo Resident Evil avrà la modalità battle royale

16 November 2020 – 17:26

(Foto: Capcom)C’è grande aspettativa attorno a Resident Evil Village, il nuovo capitolo della celebre saga di Capcom. Un recente leak che ha svelato buona parte dei piani per l’anno nuovo della casa di produzione videoludica di stanza a Osaka ha messo in luce un dettaglio molto intrigante che riguarda proprio il nuovo titolo, che sembra avrà una modalità battle royale tutti contro tutti.

Non si è mai fatto mistero dell’uscita nel 2021 del nuovo episodio Resident Evil Village, ma finalmente si ha un’indicazione più precisa con la data che sembra fissata per il prossimo aprile in contemporanea su pc, sulle console di nuova generazione Ps5 e Xbox Series X/S e anche sulle ormai old gen Ps4 e Xbox One. Come da prassi, il lancio sarà preceduto da una demo che potrebbe debuttare circa tre settimane prima, dunque a cavallo tra marzo e aprile.

Nel leak si fa riferimento a una modalità di gioco multiplayer particolare riconosciuta per ora con il nome in codice Project Highway/Village Online che dovrebbe aprire a uno scenario finora inedito per la saga horror ossia un battle royale come vuole la moda del momento, trainata dai due colossi Fortnite e Pugb, e ripresa ovunque – spesso a sproposito, come in Civilization VI – non per ultimo anche su Tetris fino a Super Mario con un semplice quanto efficace titolo per la Switch.

Non sono stati svelati altri dettagli, ma è più che preventivabile immaginare la lotta all’ultimo sopravvissuto nelle classiche ambientazioni di Resident Evil popolate di zombie e con l’immancabile atmosfera che tiene sempre il giocatore in tensione.

Tra le altre novità minori svelate dal leak c’è anche la possibile prossima uscita di Resident Evil 4 per il visore in realtà virtuale Oculus Rift e di un accordo tra Capcom e Google (si citano dieci milioni di dollari) per portare Resident Evil 7 e Resident Evil Village sulla piattaforma Stadia.

Nel frattempo, sono in uscita sia una nuova serie anime sia un nuovo film su Resident Evil.

