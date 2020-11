C’è anche Sylvester Stallone nel cast di The Suicide Squad

16 November 2020 – 17:28

Annunciato lo scorso agosto, il cast di The Suicide Squad pullula di stelle: Margot Robbie, che torna a interpretare la sua amata Harley Quinn; l’ex Doctor Who Peter Capaldi; John Cena, che sarà anche nella serie spin-off Peacemaker; Idris Elba… In queste ore si aggiunge un altro nome, che mette il carico da novanta sul film diretto da James Gunn e che farà in qualche modo da sequel al precedente (ma non apprezzatissimo) capitolo del 2016: si tratta di Sylvester Stallone. Il suo ruolo non è stato ancora confermato ufficialmente, ma c’è chi dice che l’interprete di Rocky e Rambo potrebbe essere stato ingaggiato per dare la voce a King Shark, lo squalo umanoide ricostruito in animazione cgi.

È stato lo stesso Gunn a confermare la partecipazione di Stallone al suo film postando un foto con lui su Instagram: “Amo sempre lavorare con il mio amico Sylvester Stallone e il nostro lavoro oggi su The Suicide Squad non ha fatto eccezione”, ha scritto il regista in un post: “Sebbene Sly sia un’icona del cinema, molti ancora non hanno idea di che attore straordinario lui sia”. Anche Stallone a sua volta ha commentato positivamente la collaborazione: “Lavorare con questo incredibile regista su questo progetto sbalorditivo ha reso straordinario quest’anno. Sono veramente fortunato a essere circondato da un tale talento”.

I due avevano già lavorato insieme nel 2017, quando Stallone aveva fatto un breve cameo in Guardiani della galassia vol. 2, l’ultimo film che Gunn aveva diretto per Marvel Studios prima di passare a questo adattamento Dc Comics (e venire poi nuovamente assunto da Marvel). L’uscita di The Suicide Squad è prevista per agosto 2021, se i problemi legati al coronavirus non sconvolgeranno ulteriormente il calendario cinematografico del prossimo anno.

