USA, prove di disgelo con Huawei tramite Qualcomm?

15 November 2020 – 10:42

Gli Stati Uniti concedono a Qualcomm la possibilità di collaborare con Huawei su alcuni chip 4G: l’inizio del disgelo è più vicino?

