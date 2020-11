Google rende più semplice bloccare la pubblicità indesiderata

15 Novembre 2020 – 12:13

About this Ad di Google (immagine: Google)Google darà ai suoi utenti un maggior controllo sulle pubblicità visualizzate durante la navigazione online. La novità fa parte degli aggiornamenti nel campo del controllo della privacy annunciati a luglio dal gigante di Mountain View. Big G ha iniziato il roll-out globale, che durerà circa una settimana, per Google Ads e Display & Video 360 introducendo la funzione About this Ad, un miglioramento della già esistente Why this Ad.

Con la funzione Why this Ad, gli utenti potevano già indagare su come mai visualizzano una determinata pubblicità risalendo al targeting di Google. Ora About this Ad fornirà degli strumenti utili per bloccare o segnalare gli annunci visualizzati online. La nuova funzione includerà anche la possibilità di ottenere informazioni sull’inserzione verificando l’identità dell’inserzionista.

Why this Ad nelle impostazioni dell’account di Google da mobile (immagine: Google)“Le persone desiderano ricevere informazioni sugli annunci che vedono e avere la possibilità di segnalare le inserzioni che non sono adatte a loro. About this Ad fornisce un miglioramento sia a livello di trasparenza degli annunci pubblicitari, sia della singola esperienza che ogni utente vive sui diversi dispositivi”, spiega Sophie Finck, Product Manager di Google.

Big G continua quindi il suo percorso verso il raggiungimento di una maggior trasparenza fornendo ai suoi utenti un maggior controllo sui dati sensibili di loro proprietà. Grazie a questa novità gli utenti potranno accedere rapidamente alle impostazioni relative agli annunci pubblicitarie direttamente dal proprio account Google. Li avranno il potere di decidere quali dati condividere con il colosso di Mountain View e scoprire come mai, navigando online, visualizzano certe pubblicità.

