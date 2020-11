Eko, 65 milioni di investimento per la telemedicina

15 Novembre 2020 – 13:48

Eko, azienda che ha sviluppato uno stetoscopio digitale che funziona in sinergia con gli smartphone, ha raccolto 65 milioni di dollari di investimento.

