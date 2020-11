Anche COOP promuoverà l’uso dell’app Immuni

15 November 2020 – 15:48

Coop userà i propri punti vendita per promuovere l’uso dell’app Immuni come strumento cooperativo e collaborativo per il contenimento dei contagi.

The post Anche COOP promuoverà l’uso dell’app Immuni appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico