Le artiste under 20 più promettenti della scena urban

14 Novembre 2020 – 9:03

di Giovanni Ferrari

Pregiudizi, tabù e critiche. Molte delle artiste che si sono avvicinate alla scena urban del nostro Paese hanno dovuto fare i conti con il peso della propria condizione di donna. Il che non dovrebbe proprio esistere. A dir la verità, negli ultimi anni il mondo hip hop italiano si è aperto alle rime al femminile. E questo è proprio un bel segnale che ci avvicina – con ingiustificabile ritardo – a ciò che avviene in altre parti del mondo. Da Chadia Rodriguez (in prima fila contro bullismo, bodyshaming e violenza di genere) a Beba (con lei gli stereotipi solitamente rivolti dagli uomini alle donne possono diventare pericolosi boomerang). Ma anche Priestess, M¥SS KETA, Elettra Lamborghini, CRLN, Margherita Vicario, Mara Sattei, Voodoo Kid, Roshelle, Leslie, Rose Villain, FishBall. E l’elenco potrebbe continuare a lungo. Alcune di loro sono rapper per così dire pure, altre (la maggior parte) spaziano dall’hip hop alla dance, dal pop al panorama indie o urban. Non a caso, alcuni nomi che abbiamo iniziato a conoscere come appartenenti al contenitore tradizionalmente pop, tipo Elodie o Francesca Michielin, hanno recentemente fatto incursioni nei sound e nell’immaginario urban. Se non è un segnale di cambiamento questo… Ma quali sono le cinque artiste under 20 di questo nuovo panorama che non possiamo non conoscere? Eccole.

1- Nahaze

È stata la prima artista a firmare con Elektra Records Italia, label di cui Achille Lauro è diventato Chief Creative Director lo scorso febbraio. Carillon, il brano che l’ha fatta conoscere al grande pubblico, è stato infatti realizzato con lo stesso Lauro e Boss Doms. Nathalie (questo è il suo vero nome) è italo-inglese, ha 19 anni e le idee molto chiare. Forse l’avete ascoltata mentre guardavate una delle serie Netflix più amate dai giovani: il suo ultimo singolo Control è stato di fatti inserito nella colonna sonora di Baby 3.

2- Anna

È la rivelazione dell’anno. La 17enne di La Spezia ha debuttato a fine gennaio con Bando e tutte le luci si sono subito accese su di lei. Non solo in Italia. Infatti, il brano – che l’ha resa la più giovane artista mai arrivata alla #1 della classifica ufficiale dei singoli del nostro Paese – l’ha portata a essere ascoltata persino negli Stati Uniti, dove Bando è diventato una hit insieme a Rich The Kid. In questo suo fortunato 2020 Anna ha collaborato con Ghali, Dark Polo Gang, Mambolosco, Boro Boro e Gué Pequeno e il suo ultimo singolo è Fast.

3- Madame

È un’altra artista che, pur essendo giovanissima, ha ormai creato un immaginario preciso e riconoscibile legato ai suoi brani. Insomma: definirla emergente sarebbe sbagliato. Le debolezze e i punti di domanda dei suoi 18 anni sono ben raccontati nelle canzoni. Se non lo avete ancora fatto, ascoltate Sciccherie e capirete: un perfetto mix di poesia e realismo. La sua unicità ha colpito anche Marracash, che l’ha voluta nel suo ultimo disco Persona.

4- Luna

Il nostro paese conosce i talent show da ormai molti anni. Basti pensare che il primo X Factor risale al 2008. Soprattutto in questi ultimi tempi, è sempre più complicato, in un panorama musicale pieno zeppo di talenti, farsi notare. E poi, restare. Luna Melis è arrivata in finale alla dodicesima edizione del talent di Sky Uno (quella di due anni fa che ha visto trionfare Anastasio). Ma una volta terminata l’esperienza televisiva si è data da fare e ha firmato un contratto di management con Yalla Movement, società di Jake La Furia e Big Fish. La 18enne sarda (che ha da poco tolto il suo cognome dal nome d’arte) ha duettato – tra gli altri – con Chadia Rodriguez ed Enzo Dong. Ed è pure tornata a X Factor nei panni di conduttrice del Daily lo scorso anno.

5- Grace

Ultimo nome da tenere d’occhio. Grace è una cantautrice torinese di 20 anni prodotta da Mastermaind (Fabri Fibra, Vacca, Entics, Two Fingerz, Baby K) e con un background decisamente particolare. Ha iniziato da giovanissima frequentando un’accademia di musical e si è diplomata come interprete al CET di Mogol. Il cambiamento è arrivato dopo un’esperienza a New York: l’incontro con l’urban pop l’ha colpita e l’ha spinta a lavorare su nuovi brani. Così è arrivato l’ultimo pezzo, Vanilla Sky: un mix di urban, appunto, e dance che le ha permesso di farsi notare da molti addetti ai lavori.

The post Le artiste under 20 più promettenti della scena urban appeared first on Wired.

Fonte: Wired