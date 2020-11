La star di TiKTok Cecilia Cantarano è positiva al Coronavirus: “L’ho preso in casa”

14 November 2020 – 15:57

Cecilia Cantarano, la star di TikTok da 2,6 milioni di follower, ha comunicato ai suoi follower di essere risultata positiva al Coronavirus. “Avevo deciso di non dirvelo, ma vabbè, c’ho il Covid” ha spiegato in alcune storie e in un video su TiKTok.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech