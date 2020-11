La funzione che il nuovo Call of Duty ha copiato da Fortnite

14 November 2020 – 16:53

Già Fortnite aveva trovato il modo per aggirare il problema di “Stream Sniper”, funzione che consente di scoprire la posizione di chi gioca in live su Twitch. Tale soluzione è stata ripresa in Call of Duty: Black Ops Cold War, per consentire agli streamer di giocare liberamente, senza il timore di essere scoperti.

Fonte: Fanpage Tech