Recensione iPhone 12 Mini, nella botte piccola…

13 November 2020 – 17:03

Per la prima volta da parecchio tempo a questa parte, chi cerca uno smartphone davvero compatto ma non vuole rinunciare a niente in termini di prestazioni ha trovato il sacro Graal. L’iPhone 12 Mini, infatti, ha lo stesso identico hardware del fratello maggiore iPhone 12 ma in un guscio più piccolo e leggero del 20%. Parliamo di un telefono lungo meno di 13 cm e largo 6, che pesa solo 135 grammi: in un mondo popolato da “padelloni” che fanno fatica a stare nella tasca della giacca, lui si infila comodamente anche nel taschino dei jeans.

Molto di quello che ci sarebbe da dire sul Mini l’abbiamo già detto nella recensione dell’iPhone 12. Ma permetteteci di ricapitolarne rapidamente i punti salienti: il nuovo design squadrato che ricorda i vecchi iPhone 5 (in questo caso anche le dimensioni); il vetro ultra-resistente Ceramic Shield; il potentissimo processore A14 Bionic; le fotocamere all’altezza di ogni situazione, scarsa luminosità compresa; i video in 4k con il plus del Dolby Vision; il sistema di ricarica magnetica MagSafe; la connettività 5G… Nessuno, tra i pochi rivali in circolazione, può offrire tanto.

Ma quello che ci importa, in questa recensione, è raccontare se tutto questo funziona bene in un telefono così piccolo. Ebbene sì: iPhone 12 Mini non ha nulla da invidiare ai modelli più grandi. Nessun rallentamento o surriscaldamento neppure con le app più “drenanti” a livello di cpu e gpu, come quelle di realtà aumentata, editing video o alcuni videogame tosti. Le foto scattate, poi, sono esattamente allo stesso livello di quelle di iPhone 12.

Lo schermo, un luminosissimo oled super Retina da 5,4 pollici, è spettacolare, con una risoluzione leggermente inferiore a quella di iPhone 12 (2532 x 1170 pixel), ma con una densità superiore: 476 ppi contro 460. Certo, per chi si è ormai abituato alle dimensioni di “padelloni” ormai ben sopra i 6 pollici, tornare a digitare, guardare foto o filmati e gestire app in un display “in miniatura” necessita di un po’ più di allenamento.

Le dimensioni di iPhone 12 e 12 Mini a confrontoLe sole differenze che abbiamo riscontrato rispetto al modello più grande sono gli altoparlanti meno potenti, la ricarica più lenta e una durata della batteria (che inevitabilmente è più piccola) inferiore. Di quanto? Diciamo che, con un uso intenso ma neanche troppo (telefonate, messaggi, email, social network vari, qualche breve filmato…) si fa fatica ad arrivare a fine giornata, cosa che non accade con iPhone 12.

Discorso finale sul prezzo: il Mini costa 100 euro in meno rispetto al modello corrispondente di iPhone 12. Quindi 839 € nello striminzito taglio da 64 GB di memoria, 889 € con 128 GB (la versione che consigliamo) e 1009 € con 256 GB. Non è certo uno smartphone economico, ok, ma visto che è unico nel suo genere prevediamo un ottimo successo di vendite. Per chi aspettava da anni un top di gamma “da borsetta”, per i vecchi possessori di iPhone 5s, 6, 7, 8 che non si erano ancora decisi a passare ai nuovi – grossi – modelli, per chi deve andare in giro con due smartphone, la scelta è obbligata.

Wired: le dimensioni tascabili; il peso piuma; la fotocamera

Tired: la durata della batteria;

Voto: 8,5



