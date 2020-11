Perché così tanti latinos hanno votato per Trump?

13 Novembre 2020 – 9:03

Logo del comitato Latinos for TrumpNonostante la sconfitta contro Joe Biden, Donald Trump e il partito repubblicano statunitense hanno ricevuto un maggior numero di voti dall’elettorato latinoamericano rispetto al 2016. Secondo la Cnn, la percentuale di voti dai latinos per Trump rispetto alla sua campagna vincente di quattro anni fa è passata dal 28% al 32%. Un aumento ristretto, ma che ha mandato in tilt i media e gli analisti americani sicuri di vedere il gruppo votare in massa per i Democratici. Dietro questa news c’è, come si suol dire, un mondo: che parla spagnolo, che vive negli Stati Uniti e che non è facilmente collocabile in un’unica categoria.

“Se mandate via tutti i latinos, chi pulirà i vostri bagni?”: l’uscita razzista in tv dell’attrice Kelly Osbourne è stata tale che dal 2015 la figlia del rocker Ozzy Osbourne è sparita dai radar. Un insulto che si rifà allo stereotipo che vuole gli immigrati dal Messico e da altri paesi del Centro e Sud America al lavoro negli Usa solo come donne delle pulizie, oppure meccanici, nel caso degli uomini. Un cliché perpetrato fra l’altro da innumerevoli prodotti di Hollywood. Gli ispanici (oggi il politically correct vorrebbe forse l’uso dell’appellativo inclusivo Latinx per definire l’insieme) sono circa 60 milioni negli States. Di questi, 32 milioni avevano la possibilità di votare il 3 novembre 2020 e, dettaglio da non dimenticare, in maggioranza hanno scelto Biden. Ma che in alcuni distretti, fra cui quello della Florida in cui c’è una vasta comunità cubana, abbia vinto Trump non va giù ai democratici in vista come Alexandria Ocasio-Cortez, che ha fatto della propria discendenza portoricana un punto di forza.

“Non so perché qualcuno in questo partito si aggrappa ancora alla speranza che i cubani conservatori vadano a votare per i democratici” ha detto Ocasio-Cortez in un’intervista a Politico scagliandosi contro il proprio partito. La deputata si è unita al coro di critiche verso i Dem, colpevoli di aver dato per scontato il voto dei Latinos, mentre i rivali conservatori si sono impegnati maggiormente per le comunità di lingua spagnola. Il comitato Latinos for Trump ha lavorato duramente negli ultimi mesi per portare dalla loro parte i votanti di origine centro e sudamericana. E grazie a raduni, meeting e messaggi informativi è riuscito nel suo intento.

Inoltre, Trump ha centrato l’obiettivo di ingraziarseli continuando a paragonare i democratici ai socialisti, risvegliando così paure molto radicate per chi ha origini cubane o venezuelane e non vuole sentir nominare il socialismo nemmeno da lontano: è pur sempre l’ideologia che li ha portati a dover lasciare le loro nazioni di origine. Qualche esperto si spinge a dire che il machismo di Trump abbia fatto breccia fra i latinos, eppure l’ex presidente ha offeso diverse volte i messicani e gli altri cittadini ispanici. Lì definì “criminali e stupratori” durante il famigerato comizio pre-elettorale del 2016 in cui si vantava del progetto per il muro al confine col Messico.

Infine, la comune fede cristiana e la contrarietà all’aborto potrebbero aver avvicinato i votanti latinoamericani credenti all’ormai ex presidente. La risposta maggiormente chiara su questo inaspettato spostamento politico arriva direttamente dagli interessati: “Alcuni latinos votano repubblicano, fatevene una ragione” spiega un articolo della giornalista latinoamericana Isvett Verde del New York Times. “I latinoamericani non sono un insieme di voti uniforme” semplifica con brevità e saggezza un articolo dell’Atlantic a firma di Geraldo L. Cadava. Quello che è certo è che la minoranza latinoamericana negli Usa si sta facendo finalmente sentire, con il voto e grazie al dibattito creatosi sulle scelte ai seggi.

