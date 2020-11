Per il momento TikTok è salvo negli Stati Uniti

13 November 2020 – 8:48

La piattaforma social di ByteDance non subirà a breve alcuna limitazione negli USA: la decisione verrà probabilmente presa dall’amministrazione Biden.

