Panasonic ha scelto il suo nuovo CEO: Yuki Kusumi

13 November 2020 – 12:48

Già impegnato sui progetti della società legati al settore automotive e al mercato TV, ne diventa ora il nuovo amministratore delegato.

