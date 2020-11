In 7 Regioni le segnalazioni dei positivi via Immuni non decollano

13 Novembre 2020 – 9:03

App per il contact tracing contro il coronavirus (Getty Images)Il 7 aprile, mentre l’Italia affronta da poco più di un mese l’emergenza coronavirus, un gruppo di esperti consegna al governo un rapporto in cui evidenzia, tra le altre cose, che tracciare i contatti manualmente, con interviste al telefono, non permette di stare dietro alla velocità con cui si diffonde il Covid-19. Secondo le prime ricerche dell’università di Oxford, per rintracciare l’80% delle persone con cui un positivo è stato a contatto, bisogna raggiungere almeno 36 individui, e farlo in modo manuale richiede almeno tre operatori e 12 ore di tempo. Per questo, in quel documento, i tecnici suggeriscono di adottare un sistema di tracciamento digitale e individuano due app di contact tracing, tra cui il governo poi sceglierà quella ufficiale italiana: Immuni.

Da quella relazione sono passati sei mesi ma la situazione in Italia non è migliorata. La seconda ondata ha travolto i sistemi di tracciamento, schiacciati dall’impennata di segnalazioni e ancora impreparati a fare scudo con le tecnologie digitali. Così si rincorrono storie di cittadini risultati positivi al coronavirus e intenzionati a mettere in allerta i loro recenti contatti attraverso Immuni, che si sono sentiti rispondere picche dai sanitari che avrebbero dovuto sbloccare la procedura di avviso. E quando, a sei mesi da quel rapporto, il governo si decide a rendere obbligatoria per le aziende sanitarie locali (asl) la registrazione delle chiavi di Immuni e a varare i fondi per un call center dedicato (di cui si discuteva da maggio), il contact tracing è in crisi nera.

Il valore -1

C’è un numero che mette a fuoco il ritardo accumulato dall’Italia. Ed è quello dei positivi che comunicano alle asl l’esito del tampone. Questa procedura consente di sbloccare la notifica di esposizione di Immuni e avvertire del contatto a rischio le persone incontrate per almeno cinque minuti e a un metro di distanza nei quattordici giorni precedenti, in modo che possano attivare le misure di prevenzione. Al 2 novembre, dati ufficiali del ministero della Salute (disponibili su Github), sette Regioni italiane hanno registrato da zero a un massimo cinque positivi in una settimana. Meno di uno al giorno, nella prospettiva migliore. Sono Basilicata, Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Molise, Sardegna e Umbria. Più la provincia autonoma di Trento.

Di queste, quattro in particolare, ossia Basilicata, Calabria, Campania e Molise, non hanno mai superato quel valore dal lancio di Immuni su scala nazionale a metà giugno. A certificarlo sono i dati diffusi ogni settimana dal ministero della Salute, che ha adottato una convenzione quando i valori di positivi e notifiche sono tra zero e cinque, dettata, a quanto apprende Wired, da motivi di privacy. Anziché specificare esattamente i casi, nella tabella compare un simbolico -1. Che sta a dire che in quella regione, in quella settimana, i positivi che sono riusciti a sbloccare l’allerta di contatto a rischio con le asl vanno da un minimo di zero a un massimo di cinque.

Quel valore, -1, è ricorrente nelle tabelle riferite ai mesi di giugno, luglio e agosto, quando i casi in Italia sono pochi, Immuni muove i primi passi e, come si scoprirà però solo in autunno, non tutte le asl sono state attrezzate per caricare i dati. Da ottobre, però, l’andamento si biforca: se da un lato vi sono Regioni che consegnano ogni settimana dati crescenti di positivi e notifiche, in linea con l’andamento dei contagi, alcune restano inchiodate a quel -1.

I primi layout di Immuni, la app per fare contact tracing in Italia (fonte: Bending Spoons/Ministero dell’Innovazione)Gli ostacoli al contact tracing

I fattori che concorrono al valore dei positivi segnalati attraverso Immuni sono molti. Primo: occorre avere la app. La media nazionale, basata sui download (e quindi non sulle istanze effettivamente attive di Immuni) al 31 ottobre è del 17,9% tra la popolazione con più di 14 anni, ma la Calabria viaggia al 12,2%, la Campania al 13,3% e il Molise al 14,9%.

Secondo: perché possa attivare la notifica di esposizione, una persona deve sottoporsi al tampone e scoprirsi positiva. Terzo: a quel punto deve attivarsi la macchina del contact tracing, che sappiamo essere in apnea. Anche in questo caso per vari fattori. Troppi casi per star dietro a tutti, come è successo in provincia di Milano. Carenza di personale dedicato, nonostante il 24 ottobre sia stato fatto un nuovo bando per assumere duemila persone (1.500 tra medici e infermieri e 500 amministrativi) e siano arrivate, stando a Repubblica, oltre 49mila candidature. Le assunzioni sono ferme a quota 428 al 6 novembre e Calabria e Campania, per esempio, non hanno reclutato nessuno. Ancora: a ostacolare il contact tracing c’è anche l’impreparazione di alcuni addetti, che non caricano i codici di Immuni perché non è stato detto loro come farlo.

Le notifiche di contatto a rischio su ImmuniLa situazione a Nordest

Il risultato è che Immuni, pur con i difetti che nel tempo sono stati corretti (ultimo quello di Apple che imbrigliava le notifiche di contatto a rischio nella app, senza avvisare gli utenti), non riesce a chiudere il cerchio per cui è stata progettata: registrare in modo anonimo i contatti, controllare quali sono risultati positivi, avvisare dell’esito del test e attivare le procedure di prevenzione. In Veneto, dove la app è rimasta silente fino a metà ottobre, la differenza si nota. Se fino alla settimana del 12 ottobre la regione è nella compagnia dei -1, da quando il caso è scoppiato e la registrazione è diventata obbligatoria, qualcosa si muove.

Ad ogni modo dalle parti di Palazzo Balbi Immuni non va giù. Il presidente Luca Zaia ha confermato di voler lanciare una sua app locale, Zero Covid Veneto, che servirà alle persone in isolamento per comunicare i sintomi alle autorità sanitarie. A volerci vedere chiaro è stato il Garante della privacy, perché mancava una base normativa. Una legge è in via di approvazione. “Nessuna concorrenza con Immuni, perché la nostra ha tutt’altri obiettivi”, ha detto Zaia. Wired ha contattato l’assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin, per approfondimenti, senza ricevere risposta.

Ha rinunciato a una sua app invece il Friuli-Venezia Giulia, come fa sapere a Wired l’assessore alla Sanità, Riccardo Riccardi: “Il governo ha imposto la app Immuni, non consentendo alle Regioni singole iniziative analoghe”.

Il Friuli è una delle regioni con bassi numeri di positivi comunicati su Immuni (si stacca solo due volte dal valore -1, rispettivamente con 8 e 12 casi). Secondo l’assessore, “dipende prioritariamente dalla comunicazione da parte dei cittadini del codice della app all’operatore sanitario; se questo non viene comunicato, o per dimenticanza o perché il cittadino non ha scaricato la app, non si può procedere”. Riccardi sostiene che “gli operatori sanitari dei dipartimenti di prevenzione sono stati formati tempestivamente per l’utilizzo della procedura di segnalazione” di Immuni e che “tutti gli operatori sanitari dei dipartimenti di prevenzione hanno l’abilitazione per accedere al portale Immuni”. Tanto che dalla Regione fanno sapere di non aver riscontrato problemi con il tracciamento digitale.

In Friuli, regione colpita di striscio durante la prima ondata, i contagi sono cresciuti da inizio ottobre, arrivando a quota 16.102 (dato all’11 novembre). Tanto che rientra con Veneto ed Emilia Romagna nel round di Regioni autorizzate dal ministro della Salute Roberto Speranza ad adottare misure più stringenti. Nel complesso in Friuli Immuni è stata scaricata dal 15,8% degli over 14.

Dalla Sardegna al Molise

Anche in Sardegna – dove la Regione ha prorogato l’apertura delle discoteche estive senza assicurare adeguati controlli – Immuni tace, i risultati dei tamponi tardano ad arrivare e i contatti non vengono registrati.

Wired ha raccolto la testimonianza di un giovane di Cagliari, che a metà ottobre ha ricevuto l’esito positivo di un tampone dopo cinque giorni dal controllo. Tuttavia l’azienda sanitaria l’aveva rassicurato sul fatto che sarebbe stato contattato entro 48 ore e solo se il test fosse stato positivo. Il ritardo ha creato una finestra di tre giorni durante la quale il malcapitato – uno studente universitario – ha potuto girare liberamente (e inconsapevolmente), esponendo chiunque lo incrociasse alla possibilità di essere a sua volta contagiato. Sottoposti a tardivo isolamento, lui e gli altri quattro membri della famiglia hanno fornito al personale sanitario le informazioni di rito su spostamenti e altre potenziali esposizioni. In nessuna delle conversazioni è mai stata nominata l’app Immuni né è stato richiesto il codice, spiegano le persone coinvolte, che hanno chiesto l’anonimato per contribuire a questo articolo.

Eppure sull’isola Immuni circola. L’app è stata scaricata 290mila volte, coprendo così il 19,8% della popolazione. Tuttavia, dal 20 luglio a oggi, i positivi registrati dal sistema sanitario regionale sono sempre nella fascia dei -1: tra le 0 e 5 segnalazioni a settimana. A confermare il funzionamento dell’app è il fatto che, nella settimana dal 19 al 26 ottobre, dall’isola sono partiti i codici di 7 utenti positivi, su 1.735 casi accertati nello stesso periodo. Al momento della pubblicazione di questo articolo la Regione non ha risposto alla richiesta di commento da parte di Wired. Così come non lo hanno fatto Molise, Basilicata, Umbria Campania e Calabria.

I ritardi nel tracciamento dei contatti non giovano all’adozione della app. Dopo la crescita di settembre, l’andamento dei download è rallentato nell’ultimo periodo. Al 10 novembre Immuni risultava scaricata dal 16,2% della popolazione nazionale, superando così il traguardo del 15% oltre il quale, secondo una ricerca dell’università di Oxford, un’app di contact tracing può dare i primi risultati. Purché venga usata, a tutti i livelli.

