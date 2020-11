Elon Musk potrebbe avere il coronavirus, ma ha una nuova teoria complottista al riguardo

L'imprenditore miliardario e patron di Tesla ha annunciato su Twitter di essersi sottoposto a quattro test antigenici rapidi, due dei quali sono risultati positivi. La discrepanza tra i risultati è però servita da pretesto per avanzare accuse indirizzate ai produttori dei test e in generale a come viene affrontata la diffusione della pandemia.



