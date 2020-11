È ufficiale, WandaVision arriverà su Disney+ a gennaio 2021

13 November 2020 – 8:31

Ci eravamo illusi che potesse arrivare entro la fine dell’anno. Invece adesso è ufficiale: WandaVision, la prima attesissima serie del nuovo corso di Marvel Studios, farà il suo debutto su Disney+ il 15 gennaio 2021. A confermarlo anche un breve teaser animato che mostra diverse immagini dei due protagonisti, Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Visione (Paul Bettany), proiettate su televisori di varie epoche. Cambia leggermente anche il background che, agli occhi più attenti, inizia a rivelare alcune crepe. Si conferma, quindi, l’ipotesi che ciò che vedremo nei sei episodi non sarà altro che una pericolosa allucinazione, forse creata dai poteri della stessa Scarlet Witch o forse da qualche misterioso antagonista.

A new era arrives. @MarvelStudios’ #WandaVision, an Original Series, is streaming Jan. 15 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/MiENOoSBK0

— Disney+ (@disneyplus) November 12, 2020

WandaVision seguirà appunto le vicende dei due innamorati il cui destino era stato spezzato dagli eventi di Avengers: Infinity War con l’uccisione di Visione da parte di Thanos. Ora i due si ritroveranno, appunto, in un contesto idilliaco che richiama le classiche sitcom della tv americana dagli anni ’50 in poi, attraversando l’immaginario di vari decenni. Per ricreare l’effetto vintage il primo episodio, che parte proprio come un telefilm romantico del secondo dopoguerra sulla scia di Vita da strega o I Love Lucy, è stato girato in bianco e nero e di fronte a un pubblico vero, i cui componenti hanno dovuto firmare dei rigidi accordi di riservatezza. “La serie è una lettera d’amore all’epoca d’oro della tv”, ha dichiarato il capo degli sceneggiatori Jac Schaeffer: “Stiamo omaggiando questi show e queste persone incredibili che sono venuti prima di noi, ma stiamo anche esplorando nuovi territori”.

Nel cast della serie ci sarà Kathryn Hahn, nei panni di Agnes, la classica vicina di casa impicciona che si intromette sempre nelle faccende degli altri; dai precedenti film Marvel torneranno Teyonah Parris, la giovane Monica Rambeau di Captain Marvel, Kat Dennings, la studentessa Darcy Lewis vista nei primi Thor, e Randall Park alias Jimmy Woo, l’agente dell’Fbi che compariva in Ant-Man and the Wasp. Le connessioni con il più ampio Marvel Cinematic Universe si aspettano numerose e con conseguenze importanti, anche se WandaVision era destinato a essere il secondo show Marvel su Disney+, dopo Falcon and Winter Soldier rimandato più avanti nel 2021, e a far da volano a Doctor Strange and the Multiverse of Madness previsto subito dopo nelle sale. Ora che la pandemia ha sconvolto tutti i calendari, staremo a vedere come questi collegamenti verranno gestiti.

