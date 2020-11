Bitcoin e altre crypto nel conto PayPal (solo USA)

13 November 2020 – 9:24

Da oggi negli Stati Uniti i possessori di un account PayPal possono gestire Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash e Litecoin direttamente dall’applicazione.

Fonte: Punto Informatico