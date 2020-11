5 possibili alternative a iPhone 12 Mini

13 November 2020 – 14:23

(Foto: Apple)Quali sono le migliori alternative a iPhone 12 Mini pescando tra i (pochi) smartphone che riescono ad abbinare dimensioni davvero tascabili e un hardware degno di nota? Il panorama mobile attuale punta a formati più vicini ai 7 che ai 6 pollici, ma tra ex-top di gamma e proposte particolari emergono cinque modelli significativi.

Ricordiamo che il nuovo smartphone compatto di Apple, che offre lo stesso hardware del modello standard in una scocca elegante da 131,5 x 64,2 x 7,4 mm per un peso di 133 grammi. A bordo si trovano schermo oled da 5,4 pollici a 2340 x 1080 pixel, potente chip Apple A14 Bionic, doppia fotocamera 12 megapixel sul retro e connessione 5g per un prezzo che parte da 839 euro.

Google Pixel 4

(Foto: Google)Un’alternativa a iPhone 12 Mini che sia compatta, a buon prezzo e molto concreta coincide con Pixel 4 di Google che seppur sia uscito da circa un anno non si è fatto certo rimpiangere con l’uscita della versione 4a, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione.

Mosso dalla versione stock di Android che tanto piace ai puristi, offre un display da 5,7 pollici con refresh a 90 Hz, doppia fotocamera posteriore da 16 + 12 MP (f/2.4 – f/1.7) che fruisce degli ottimi algoritmi proprietari e una anteriore da 8 megapixel con apertura focale f/2.0, memoria da 64 o 128 gb e batteria da 3700 mAh. Non è 5G. Uscito a 759 euro, si può trovare online a circa 550 euro.

Samsung Galaxy S10e

(Foto: Samsung)È un peccato che Samsung non abbia proseguito il discorso lasciato in sospeso con Galaxy S10e con la nuova gamma S20 perché il più compatto della passata generazione ha raccolto un ottimo successo proprio per la sua combinazione tra ingombro ridotto e hardware di buon livello. Lo schermo è da 5,8 pollici di tipo amoled, la fotocamera è doppia da , ci sono 128 gb di memoria interna e 6 gb di ram e una batteria da 3100 mAh; anche lui non è 5G Uscito a 779 euro ora si trova a circa 550 euro anche lui.

Xiaomi Mi 9 Se

(Foto: Xiaomi)Nonostante uno schermo amoled da 5,97 pollici, l’edizione speciale di Mi 9 Se riesce a mantenere le dimensioni molto compatte (147,5 x 70,5 x 7,45 mm) a anche il peso (155 grammi). Governato dal chip Qualcomm Snapdragon 712 accompagnato da 6 gb di ram e 64 gb, monta una tripla fotocamera posteriore (48 + 13 + 8 megapixel), chip nfc e scanner delle impronte sotto al display. La batteria non è esagerata, ma il prezzo lo pone in una fascia molto interessante ormai attorno ai 300 euro.

Motorola Razr 5G

(Foto: Motorola)Una potenziale soluzione tascabile alternativa a uno smartphone classico compatto è quella dei pieghevoli a conchiglia come Motorola Razr 5G da aperto offre una diagonale da 6,2 pollici, ma da chiuso dimezza l’ingombro mettendo finalmente a disposizione un display esterno più utile – il cosiddetto quick view 2.7 pollici – connessione 5G, fotocamera da 48 megapixel, chip Qualcomm Snapdragon 765 e batteria da 2800 mAH. Il prezzo è importante, 1400 euro.

In alternativa c’è Samsung Galaxy Z Flip con un hardware di ottimo livello e un prezzo leggermente superiore.

iPhone Se 2020

(Foto: Apple)Infine, una delle potenziali alternative a iPhone 12 Mini è il suo diretto predecessore iPhone Se 2020 che parte da 499 euro mettendo sul piatto lo stesso processore di iPhone 11 – Apple A13 Bionic – resistenza a polvere e acqua, display da 4,7 pollici Retina hd con tecnologia True Tone, la tanto apprezzata tecnologia Touch Id per lo sblocco tramite impronta digitale e una batteria che si ricarica del 50% in soli 30 minuti.



