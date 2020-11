Siamo stanchi delle serie tv? Ce lo chiediamo nel nuovo episodio del podcast Wired Play

12 November 2020 – 6:10



Mai come durante la pandemia ci siamo resi conto di quante siano le serie tv che ci circondano: il rimanere a casa imposto dal lockdown ci ha fatto consumare ore e ore di binge watching, ma ne vale sempre la pena? È quello che ci siamo chiesti in questa nuova puntata del podcast di Wired Play. Ci troviamo in effetti nel bel mezzo di una vera e propria rivoluzione nel mondo dell’intrattenimento, che dà allo spettatore la possibilità di scegliere cosa vedere ma soprattutto quando e come farlo.

La conseguenza però è anche una scelta più difficile e spesso, complice l’iperproduzione e anche le interfaccia non sempre user-friendly come vorrebbero essere, viene il dubbio che la qualità venga sacrificata in nome della quantità. Se è innegabile dunque che ci troviamo nell’epoca d’oro della serialità, forse è bene chiedersi se questa non sia anche una bolla destinata presto a scoppiare.

Al microfono Andrea Gentile e Paolo Armelli; al montaggio Giulia Rocco.

