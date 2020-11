Perché “Fortnite sta morendo” è tra i trend più cercati su Google

12 November 2020 – 13:47

Secondo molti giocatori, Fortnite sta morendo. Lo dimostra la tendenza in crescita sul motore di ricerca di Google. Per molti non c’è più l’entusiasmo di una volta, e le nuove patch non sembrano accontentare le richieste di chi è in cerca di novità. Eppure la realtà dei fatti dimostra tutt’altro.Continua a leggere



Secondo molti giocatori, Fortnite sta morendo. Lo dimostra la tendenza in crescita sul motore di ricerca di Google. Per molti non c’è più l’entusiasmo di una volta, e le nuove patch non sembrano accontentare le richieste di chi è in cerca di novità. Eppure la realtà dei fatti dimostra tutt’altro.

Continua a leggere Secondo molti giocatori, Fortnite sta morendo. Lo dimostra la tendenza in crescita sul motore di ricerca di Google. Per molti non c’è più l’entusiasmo di una volta, e le nuove patch non sembrano accontentare le richieste di chi è in cerca di novità. Eppure la realtà dei fatti dimostra tutt’altro.

Fonte: Fanpage Tech