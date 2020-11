Perché Alibaba non festeggia anche se ha appena fatto un record di vendite online

12 November 2020 – 11:49

11.11 Global Shopping Festival (Foto: Alibaba)Il colosso cinese dell’ecommerce Alibaba archivia un altro Singles’ Day da record. La piattaforma ha annunciato che il suo 11.11 Global Shopping Festival 2020 si è chiuso con vendite per complessivi 74,1 miliardi di dollari. Il Covid-19 non ha quindi frenato il successo del Black Friday cinese, che con la formula estesa di quest’anno ha invece visto un incremento del 26% del volume di vendite rispetto all’anno scorso, quando erano stati raggiunti i 38 miliardi di dollari di vendite.

Nel complesso hanno partecipato alla giornata di shopping oltre 250mila marchi. Di questi 31mila sono aziende non cinesi, che hanno potuto raggiungere una platea di oltre 800 milioni di clienti. Dall’Italia hanno partecipato grandi nomi del lusso come Armani, Prada, Bulgari e Tod’s. Già durante le prime ore del Global Shopping Festival si contavano circa 583mila ordini al secondo.

Le decisioni di Pechino

Ma a frenare l’entusiasmo ci hanno pensato le Borse e soprattutto la politica di Pechino. Mentre Alibaba macinava ordini, le sue azioni hanno perso sulla piazza di Hong Kong oltre il 9,8% e nel complesso i colossi dell’ecommerce e più in generale le altre società tecnologiche del dragone bruciavano oltre 250 miliardi di dollari di capitalizzazione. Nel caso specifico di Alibaba pesa soprattutto lo stop delle autorità economiche e finanziarie cinese alla doppia quotazione della società fintech Ant Group, controllata del colosso dell’ecommerce.

La decisione si inserisce però in un quadro più ampio di norme che Pechino sta mettendo in campo per regolamentare il mercato dei prestiti online in Cina. Le autorità economiche e bancarie stanno infatti valutando di imporre alle società cinesi attive nell’ambito finanziario la copertura con i propri bilanci di almeno il 30% delle somme erogate e di aumentare il capitale registrato oltre i 700 milioni di dollari. Si tratta di requisiti che poche società al momento sono in grado di rispettare.

A questo giro di vite si è poi aggiunta la decisione dell’antitrust cinese di inasprire le misure per contrastare i monopoli delle compagnie tecnologiche, accusate di concorrenza sleale verso i venditori più piccoli e di abuso di posizione dominante nella gestione dei dati dei consumatori. Si tratta in buona sostanza delle stesse accuse mosse dalle autorità antitrust statunitense ed europea contro le big tech occidentali, di cui le recenti indagini di Bruxelles sulle attività di Amazon sono solo l’ultimo capitolo.

Ma se le azioni delle grandi società tecnologiche occidentali non sembrano temere le decisioni politiche, in Cina questa presa di posizione da parte delle autorità statali ha causato un vero e proprio terremoto, affossando non solo il titolo di Alibaba, ma anche quelli delle concorrenti come Jd.com (-9,20%), Meituan (-6,5%), oltre a Tencent (-7,39%) e Xiaomi (-11,7%).

