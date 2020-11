Instagram rivoluziona la schermata iniziale: ecco cosa cambia

12 November 2020 – 16:00

Dopo aver anticipato l’arrivo delle novità a settembre, Instagram ha confermato che a partire da oggi la schermata iniziale dell’app cambierà per fare posto a scorciatoie per i Reel e per lo shopping. A farne le spese saranno altri due pulsanti, tra i quali quello per la creazione di nuovi contenuti, spostati in posizioni meno centrali.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech