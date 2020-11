Il Papa ha invitato a pregare affinché l’intelligenza artificiale rimanga al servizio dell’uomo

12 November 2020 – 13:42

In una recente comunicazione diffusa su YouTube, Papa Francesco ha preso la parola sul tema dell'intelligenza artificiale, invitando tutti i fedeli a pregare affinché gli avanzamenti in questo settore rimangano a misura d'uomo, programmati per servire gli interessi dell'umanità anziché aumentare le diseguaglianze al suo interno.



Continua a leggere In una recente comunicazione diffusa su YouTube , Papa Francesco ha preso la parola sul tema dell’intelligenza artificiale, invitando tutti i fedeli a pregare affinché gli avanzamenti in questo settore rimangano a misura d’uomo, programmati per servire gli interessi dell’umanità anziché aumentare le diseguaglianze al suo interno.

Fonte: Fanpage Tech