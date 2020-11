I ricercatori che rendono il passeggiare nei boschi un’esperienza virtuale

12 Novembre 2020 – 18:03

Una passeggiata tra le foreste del Wisconsin, in un ipotetico futuro in cui non sarà necessario essere fisicamente lì: sarà possibile grazie al progetto di un team di ricercatori guidati dalla Pennsylvania University, che ha sviluppato sulla base di dati scientifici un modello virtuale di come questo habitat potrebbe trasformarsi nei prossimi anni. Il fine dello studio è mostrare quanto la vegetazione di boschi e foreste è destinata a cambiare per le conseguenze del cambiamento climatico.

Simulazioni come questa potrebbero rivelarsi uno strumento utile nel confronto tra scienziati, policy-maker e il grande pubblico: la visualizzazione immersiva ha infatti il vantaggio di suscitare una reazione più coinvolgente per lo spettatore rispetto, per esempio, a numeri e grafici. Un video per un primo colpo d’occhio convincerà anche voi.

(Credit video: Alexander Klippel, Jiawei Huang, Penn State)

