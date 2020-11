Ecco come Google indovina le canzoni che canticchi (e ti dice il titolo)

12 November 2020 – 18:01

Google usa un nuovo algoritmo per individuare i brani musicali canticchiati dagli utenti (fonte: Google)Lanciato a ottobre Hum to Search di Google ha già aiutato tantissimi utenti a individuare quel motivetto musicale che per giorni li martellava ma di cui non conoscevano il titolo. Grazie all’apprendimento automatico l’assistente di Google è stato addestrato a riconoscere una canzone canticchiata o fischiettata da un utente, anche se questo è stonato o non si ricorda tutte le note alla perfezione.

Per riuscire a creare questo nuovo sistema di riconoscimento musicale, il team di Big G ha inizialmente registrato delle canzoni canticchiate a bocca chiusa sottoponendole all’intelligenza artificiale (Ai). Successivamente i tecnici hanno generato dati per l’addestramento simulando delle melodie canticchiate tramite sintetizzatori musicali. A questo punto l’algoritmo è in grado di trasformare le melodie in una serie di numeri stabilendo così una sorta d’impronta digitale unica. Grazie a questa impronta l’intelligenza artificiale è in grado di identificare il brano canticchiato sovrapponendolo a quello originale.

Visualizzazione di una traccia canticchiata (sinistra) e di una registrata in studio (destra) a confronto (foto: Google)Per migliorare l’efficienza dell’intelligenza artificiale, Big G sfrutta un database che contiene oltre mezzo milione di canzoni in continuo aggiornamento. L’assistente di Google potrebbe anche sfruttare le melodie canticchiate dagli utenti per migliorare la propria efficienza nel riconoscere le canzoni. L’impostazione però è disattivata di default e pertanto, se un utente desidera mettere a disposizione dell’intelligenza artificiale i propri fischiettii, può farlo accedendo alle Impostazioni di privacy del proprio account di Google.

Hum to Search al momento riesce a riconoscere le canzoni poiché l’Ai genera più facilmente un’impronta numerica associabile a una traccia musicale cantata piuttosto che a una totalmente strumentale. Per questo motivo l’assistente di Google non può ancora aiutare chi in testa ha un motivo legato a una composizione di musica classica, sinfonica o di una colonna sonora. Il team di Big G ha però spiegato che il riconoscimento musicale si basa su machine learning e pertanto è in continuo apprendimento, quindi con l’ampliarsi del database musicale e dei brani canticchiati forniti dagli utenti, l’assistente di Google potrà arrivare a indovinare anche i brani totalmente strumentali.

The post Ecco come Google indovina le canzoni che canticchi (e ti dice il titolo) appeared first on Wired.

Fonte: Wired