Deloitte: l’innovazione può, e deve, migliorare

12 November 2020 – 17:57

Secondo Deloitte i mesi di lotta al Covid-19 stanno dimostrando come l’innovazione troppo spesso non tenda all’uomo, ma ad una corsa su sé stessa.

