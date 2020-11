Con Autostrade non c’è più spazio per trattare

12 November 2020 – 11:37

Gli arresti di Giovanni Castellucci, ex ad di Autostrade per l’Italia, e di altri due dirigenti (Michele Donferri Mitelli, ex responsabile nazionale della manutenzione e Paolo Berti, ex direttore centrale operativo) toglie ogni margine residuo di trattativa ad Atlantia. Dai 43 morti del ponte Morandi a oggi, infatti, il governo – tramite gli enti finanziari e d’investimento che ha coinvolto nell’operazione – non deve accettare altre perdite di tempo. Di fronte all’atto d’accusa del gip di Genova Paola Faggioni su richiesta del procuratore aggiunto Paolo D’Ovidio e del pm Walter Corugno, infatti, non c’è neanche un mese in più per la trattativa – in stallo – per il passaggio dell’88% di Aspi a Cassa depositi e prestiti Equity e ai fondi alleati. In realtà non dovrebbe più esserci neanche alcuna trattativa.

Il provvedimento, eseguito dalla Guardia di Finanza, ha coinvolto anche altri tre ingegneri che hanno lavorato al Primo tronco di Genova, interdetti per un anno dal servizio e in due casi sospesi dalla società. Licenziato a dicembre 2018 con una liquidazione fuori da ogni comprensione per un totale di 13 milioni di euro (erogata solo la metà), secondo l’accusa Castellucci continuava a tessere le fila anche dall’esterno sui collaboratori, “anche indagati, condizionandone le dichiarazioni” nel corso delle diverse inchieste. Da quella sul crollo a quella sulla manutenzione dei viadotti, delle gallerie e soprattutto dei pannelli fonoassorbenti “incollati con il Vinavil”, a rischio dal 2017 e sostituiti solo lo scorso febbraio, insomma due filoni distinti. Anzi tre o quattro, considerando anche quella sui report fasulli sulle condizioni dei viadotti e delle gallerie.

“Un quadro desolante”, dicono gli inquirenti. Anche se i difensori di Castellucci escludono questi collegamenti, limitando gli addebiti alla vicenda dei pannelli. Per i magistrati, invece, lo scenario è oggettivamente devastante: Castellucci “ha sempre avuto il pieno controllo della società e per molto tempo anche di Atlantia” e “ha una personalità spregiudicata e incurante del rispetto delle regole; ispirata a una logica strettamente commerciale e personalistica, anche a scapito della sicurezza collettiva”. In effetti le ipotesi di reato sono di attentato alla sicurezza dei trasporti e frode in pubbliche forniture. Per la Finanza, sui pannelli gli arrestati erano per esempio a conoscenza “di difetti progettuali e di sottostima dell’azione del vento, nonché dell’utilizzo di alcuni materiali per l’ancoraggio a terra non conformi alle certificazioni europee e scarsamente performanti”. Ciononostante non avevano voluto “procedere a lavori di sostituzione e messa in sicurezza adeguati, eludendo tale obbligo con alcuni accorgimenti temporanei non idonei e non risolutivi. Per questo è scattata la frode nei confronti dello Stato”. Perché una società concessionaria di una infrastruttura strategica di Stato di nuovo, dopo un fatto drammatico come quello dell’agosto 2018, ha continuato a violare norme, vincoli, regole, sicurezza. Proseguendo d’altronde una tradizione ventennale.

Sentite questa intercettazione, agli atti dell’inchiesta, e che si riferisce a un paio di mesi prima del crollo del Morandi. Feroce nella sua inutile consapevolezza, nell’ignavia e nella viltà che trasuda, oltre i reati. Il 25 giugno del 2018 Berti e Donferri, i due arrestati insieme a Castellucci, si parlano su WhatsApp. Il secondo scrive al primo, rispetto ai tiranti del ponte, che “i cavi ormai sono tutti corrosi”. Berti gli risponde così: “Sti cazzi, io me ne vado da Aspi, il rischio è grosso”. Scambi cancellati da Berti pochi giorni dopo il crollo del viadotto ma estrapolati dal telefono dell’interlocutore. Altre intercettazioni coinvolgono invece la famiglia Benetton, a capo della Holding Edizioni principale azionista di Atlantia e a cascata di Aspi, in cui si sottolineano l’avidità degli azionisti e la scarsa manutenzione, andata scemando nel tempo.

Insomma l’inchiesta sembrerebbe confermare che i rischi erano ben noti, sul Morandi e su diversi altri fronti, che la manutenzione era l’ultimo dei problemi, che la concessione era una formidabile macchina da soldi per Atlantia – in vent’anni, dal 1999 al 2019, Aspi ha distribuito 9,4 miliardi di dividenti, 9,2 dei quali finiti proprio alla controllante – e che tutto questo era fondamentalmente frutto delle indicazioni del management con più elevate responsabilità.

Per questo non può esserci un minuto in più di fronte al passaggio di Aspi a Cdp Equity, Blackstone e Macquarie. Il gruppo di Ponzano Veneto non ha più alcun titolo, economico, industriale e morale, per chiedere più soldi allo Stato (Cdp è controllata all’83% dal ministero dell’Economia). Non lo avrebbe a partire dal 14 agosto, non lo ha a maggior ragione mentre le inchieste portano alla luce un verminaio da incubo.

La vicenda lunga 27 mesi, e la svolta dello scorso luglio, vanno ultimate per rispetto dei morti e di tutti gli italiani che hanno visto affidare i propri viaggi e la propria sicurezza a un sistema completamente marcio. Altrimenti sarebbe giusto, a questo punto e in questo folle e drammatico 2020, che il governo chiudesse senza una settimana di trattative in più, revocando la concessione. Sarà difficile, perfino i Cinquestelle non ci credono più, per tutta una serie di ragioni, dai rischi risarcitori passando per i futuri investimenti in Italia fino alla gestione operativa immediata. Eppure perfino le parole del nuovo ad, Roberto Tomasi, confermano che si spendeva troppo poco per sicurezza e manutenzione con l’obiettivo di distribuire più utili. “E Gilberto e tutta la famiglia erano contenti”.

