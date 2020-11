Bombay Rose è il primo film animato indiano di Netflix, ecco il trailer

12 November 2020 – 17:24

https://www.youtube.com/watch?v=kjgwD61xooU

È l’incontro tra l’animazione indiana e i classici blockbuster di Bollywood: così si potrebbe definire Bombay Rose, il primo film-cartoon commissionato da Netflix, in India appunto, e di cui possiamo vedere il trailer ufficiale. Diretto da Gitanjali Rao, già noto per il corto animato Printed Rainbow proiettato durante la Settimana della critica a Cannes nel 2006, sfrutta un particolare metodo di animazione a mano in 2d, impastato con ii tipici colori della cinematografia del subcontinente. La trama racconta di tre diverse storie di amore impossibile capace di vincere le barriere culturali e sociali.

Basato su vicende realmente accadute, Bombay Rose mette in scena le difficoltà delle persone che si trasferiscono dai villaggi della provincia nella grande metropoli di Mumbai, le quali trovano sollievo dalla confusione e dai problemi della città immergendosi nelle fantasie epiche di Bollywood. In particolare, la trama si concentra sull’amore contrastato fra una giovane ragazza hindi e un venditore di fiori mussulmano. Le loro difficoltà concrete si fondono a momenti di danza e musica e a scene immaginifiche in cui i due protagonisti vengono trasfigurati nei personaggi di cicli eroici tradizionali; ma c’è anche il tempo per occuparsi di problemi di grande attualità come lo sfruttamento minorile, l’immigrazione e lo scontro interreligioso.

Per via della sua complessa tecnica, Bombay Rose è stato realizzato da ben 60 animatori che hanno impiegato 18 mesi per portarlo a termine. Presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2019, e passato lo stesso anno anche al Festival di Toronto, finalmente ora arriva al grande pubblico grazie a Netflix, che lo distribuisce in tutto il mondo a partire dal 4 dicembre.



