Benvenuti alla mostra (virtuale) dedicata ai costumi di The Crown e La regina degli scacchi

12 November 2020 – 11:34

Emma Corrin in una scena della quarta stagione di The Crown (foto: Ipa)Visita (rigorosamente virtuale) negli armadi di due delle serie firmate Netflix più calde del momento: The Crown (il 15 novembre è in arrivo la quarta stagione, quella con Lady Diana) e La regina degli scacchi, diventata in poco tempo uno dei titoli più amati sulla piattaforma di streaming. Senza muoversi da casa, che tanto non si può, basta un computer per passeggiare nella mostra in 3D messa a punto da Netflix, appunto, e dal Brooklyn Museum.

I costumi delle due serie sono stati raccolti nell’esposizione virtuale The Crown e The Queen’s Gambit, che si può visitare gratuitamente fino al 13 dicembre. Entrambe le produzioni vantano infatti una grande ricercatezza e attenzione agli abiti di scena, che sono stati particolarmente apprezzati per come ricostruiscono nei dettagli le mode dei periodi in cui si svolgono le vicende. Nel caso di The Crown, segue la vita della famiglia reale d’Inghilterra dal 1947 (anno del matrimonio tra la futura Regina Elisabetta II e Filippo) agli anni ’90 di Margaret Thatcher; mentre La regina degli scacchi, tratta dal romanzo di Walter Travis, è ambientata nei ’60.

Nella sale della mostra si possono osservare da vicino, a 360 gradi e in modo interattivo, i costumi e scoprirne i segreti. L’esperienza include anche una tavola rotonda virtuale con Gabriele Binder, che ha creato gli abiti di scena per La regina degli scacchi, Amy Roberts (vincitrice di un Emmy e responsabile dei look di The Crown) e Matthew Yokobosky del Brooklyn Museum, il tutto moderato dalla costumista premio Oscar Ruth E. Carter.

