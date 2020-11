Acer ha in arrivo nuovi pc, notebook e monitor

12 November 2020 – 14:58

(Foto: Acer)Acer ha recentemente aggiornato la propria linea di notebook, monitor gaming e altri gadget tech svelati in occasione dell’evento Next@Acer e che stanno gradualmente debuttando negli store online e offline da qui a inizio del 2021. Dopo avervi già parlato dell’interessante traduttore live dedicato ai gamer, ecco tutte le novità lato prodotti.

La gamma Acer ConceptD

(Foto: Acer)La performante gamma professionale Acer ConceptD conta sul pc desktop mid-tower Acer ConceptD 300 e i rinnovati notebook Acer ConceptD 7 e ConceptD 7 Pro. Il si distingue per una scocca con finitura in legno superiore e frontale nero con prese d’aria silenziose (sotto i 40 dB) per una capacità totale da 18 litri e include tutto ciò che serve per la progettazione con Bim e Cad venendo incontro alle esigenze di chi lavora in 3d e ha bisogno della giusta potenza per rendering, modellazione e animazione. BIM e CAD, la modellazione 3D, il rendering e l’animazione. Supporta processori Intel Core i7 di decima generazione, scheda grafica Nvidia GeForce RTX 3070, 64 gb ram e hdd fino a 4 tb, offren svariati ingressi usb 3.2, lettore schede sd e connettore usb type-c. Arriva a novembre per 1999 euro.

Con la loro scocca bianca con strato protettivo in ceramica, Acer ConceptD 7 e Acer ConceptD 7 Pro accolgono processori Intel Core di decima generazione, display ips 4k, tecnologia Thunderbolt 3 e Intel wi-fi 6, uno schermo da 15,6 pollici a 3840 x 2160 pixel certificato Pantone con copertura del 100% dello spazio colore Adobe Rgb e un’altissima precisione del colore certificata da un valore Delta E <2. Il sistema di raffreddamento è affidato a tre ventole che creano un vortice luminoso (sotto i 40 dB). La differenza tra i due modelli sta nella scheda grafica: ConceptD 7 monta una Nvidia GeForce RTX mentre il Pro una Quadro RTX 5000 per prezzi di 2499 e 2799 euro e disponibilità dal mese in corso.

I nuovi notebook e Chromebook

(Foto: Acer)I primi modelli basati su piattaforma Qualcomm Snapdragon 7c sono i convertibili Acer Chromebook Spin 513 disponibile da gennaio a 429 euro contraddistinto da un peso sotto i 1,2 kg, batteria lunga durata fino a 14 ore e la possibilità di collegarsi in mobilità via 4G; uscirà a febbraio a 699 euro nella versione Enterprise con opzione ChromeOs per le aziende. Acer Chromebox Cxi4 si rivolge invece a un pubblico più giovane come quello studentesco e arriverà nel prossimo trimestre a 569 euro e 639 euro nella versione Enterprise.

I nuovi monitor gaming

(Foto: Acer)Acer ha svelato una serie di nuovi modelli di monitor dedicati al gaming ed è il primo brand a ottenere la certificazione TÜV Rheinland Eyesafe per il filtro selettivo della luce blu senza inficiare la nitidezza dei colori nitidi per esempio con i due Nitro XV272U Kv e Nitro XV272 Lv da 27 pollici disponibili da dicembre a 449 e 319 euro o il modello Predator XB273u Nv da 27 pollici (2.560 x 1.440 pixel) che arriverà a gennaio a 549 euro.

Gli altri modelli sono Predator XB253Q Gw da 24,5 pollici (1.920 x 1.080 pixel) compatibile con Nvidia G-Sync, refresh rate da 280 Hz (overclockabile) e un tempo di risposta di 0,5 ms e Predator XB323U Gx con diagonale da 32 pollici (2.560 x 1.440 pixel) e con copertura del 99% dello spazio colore Adobe Rgb; si vedranno rispettivamente a gennaio a 449 euro e a dicembre a 999 euro. Predator X34 Gs è un modello curvo da 34 pollici (3.440 x 1.440 pixel) con doppio altoparlante da 7 watt integrato, arriverà a dicembre a 1099 euro.

Infine, arriverà a dicembre lo smart speaker Acer Halo con illuminazione rgb della base a 119 euro.

