Un dominio .new per la pizza (e molti altri)

11 Novembre 2020 – 10:49

Molte aziende e realtà di terze parti hanno scelto di chiedere a Google l’attribuzione di un dominio, per le finalità più disparate.

The post Un dominio .new per la pizza (e molti altri) appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico