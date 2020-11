Sotto sequestro 5500 siti di streaming pirata

11 Novembre 2020 – 10:48

Oltre 5500 siti sotto sequestro e 15 persone fermate: nuovo giro di vite sugli streaming illegali online, con giro d’affari per oltre 10 milioni di euro.

The post Sotto sequestro 5500 siti di streaming pirata appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico