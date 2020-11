Smart working, come funziona, normative e vantaggi

11 Novembre 2020 – 19:48

Lo smart working è ormai una pratica comune in molte realtà lavorative, ma vediamo cos’è realmente e come viene disciplinato in Italia.

The post Smart working, come funziona, normative e vantaggi appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico