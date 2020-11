Rete, democrazia, politica: IFDad, 10-11 dicembre

11 Novembre 2020 – 19:48

10-11 dicembre, saranno i giorni del primo International Forum on Digital and Democracy per lo studio dell’impatto del digitale su politica e società.

