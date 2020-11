Qapla’, nuovo aumento di capitale da 950 mila euro

11 Novembre 2020 – 10:48

Qapla’, innovativo servizio di spedizioni a domicilio, ha portato a termine un nuovo round di investimenti per un aumento di capitale da 950 mila euro.

