OpenOffice 4.1.8 disponibile per il download

11 November 2020 – 12:55

Apache Software Foundation ha annunciato il rilascio di una nuova versione per la suite OpenOffice: è possibile scaricarla su Windows, macOS e Linux.

The post OpenOffice 4.1.8 disponibile per il download appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico