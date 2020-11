La ventola di Xbox Series X fa levitare le palline da ping pong

11 Novembre 2020 – 18:03

(Foto: SnowFlakesMilkHoney / Reddit)Una foto diventata subito virale mostra una pallina da ping pong levitare sopra la griglia superiore dello sbocco del sistema di raffreddamento di Xbox Series X. Un’immagine quasi mistica, con la piccola e leggera sfera che fluttua nell’aria sopra la console di nuova generazione che ha debuttato proprio ieri 10 novembre in buona parte del mondo.

A pubblicarla è stato l’utente SnowFlakesMilkHoney su Reddit mostrando il proprio set-up con la nuova fiammante Xbox appena configurata. Dopo pochi minuti l’immagine è stata commentata centinaia di volte e attualmente si contano circa 1200 post nel thread intitolato “Ora so per cosa viene utilizzata Xbox Series X” al momento della stesura dell’articolo. La foto è stata ripubblicata sui social, soprattutto su Twitter raggiungendo la platea mondiale.

Non ci sono video né altre immagini di palline da ping pong che galleggiano sopra Xbox Series X, ma è verosimile che la foto sia reale. Il sistema di raffreddamento prende infatti l’aria fresca dal fondo e la fa passare all’interno della componentistica interna per poi rilasciarla attraverso la grata superiore. Questo flusso, unito alla forma convessa del coperchio, potrebbe spiegare il fenomeno.

https://twitter.com/RaveofRavendale/status/1326480885282058240

Nell’attesa di una conferma, la foto è già diventata protagonista di fotomontaggi come quelli che la colorano di verde per riprendere la schermata di avvio e anche di numerosi post divertenti che la eleggono come elemento definitivo per scegliere Xbox Series X invece che la rivale Ps5. C’è anche chi suggerisce a Microsoft di includere una pallina in confezione come accessorio di serie.

Ecco la nostra recensione di Xbox Series X (e qui quella di Ps5) mentre in questo confronto vengono messe a duello le due console sulla velocità pura.



