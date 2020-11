Il docente Michele Mezza: “Per vincere la pandemia ci servono i dati di Google e Facebook”

11 November 2020 – 13:29

Nel suo ultimo libro l’esperto di tecnologia e nuovi media afferma la necessità di combattere Covid-19 utilizzando i dati predittivi, che permettono di anticipare dove e quando nasceranno nuovi focolai. Le informazioni dalle quali partire per ottenerli sono però nelle mani di multinazionali come Facebook e Google, e vanno considerate come un bene pubblico.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech