Hyundai i20, la compatta coreana diventa mild hybrid

11 November 2020 – 14:21

Prodotta nello stabilimento turco di Izmit, la i20 è il modello di Hyundai più venduto in Italia con il 22 per cento delle vendite. Una protagonista del segmento B da cui Hyundai vuole partire per introdurre la sua nuova filosofia stilistica Sensuous Sportiness.

E difatti il design, dalle linee tese e spigolose, sembra ispirarsi ai modelli tedeschi più rinomati. Nel paraurti frontale spicca la grande griglia esagonale con motivo 3D e le prese d’aria laterali con i gruppi ottici disponibili anche a led. Da qui partono le linee laterali che costruiscono le fiancate.

Dietro i gruppi ottici a triangolo si uniscono in un cost-to-coast senza soluzione di continuità. L’impronta a terra, nel complesso, è da auto brillante. Di 3 centimetri più lunga (404 cm), e 2 centimetri più bassa (145 cm) con un interasse che aumenta di 1 centimetro (258 cm), anche le dimensioni interne dell’abitacolo variano notevolmente rispetto al modello precedente. Su Hyundai i20, i miei 198 centimetri d’altezza sono ben posizionati.

Il sedile anteriore di guida non arriva a toccare l’ultima tacca, mentre dietro, lo spazio per le ginocchia è garantito anche a più adulti contemporaneamente.

Cockpit e display infotainment da 10,25 pollici nell’allestimento Bose di Hyundai i20Una volta nell’abitacolo, lo sguardo è attirato dalle molte linee trasversali che vanno da porta a porta. A interromperle il cockpit da 10,25 pollici e il touchscreen centrale da 8 pollici che nell’allestimento Bose tocca i 10,25 pollici. Apple CarPlay e Android Auto sono disponibili su Hyundai i20 con soluzione wireless per sfruttare le funzionalità degli smartphone iOS e Android anche senza cavo. Anche per ricaricare lo smartphone è stato installato un pad di ricarica wireless e tre porte usb.

L’auto è sempre connessa grazie al servizio telematico Bluelink di Hyundai che viene fornito con un abbonamento gratuito per 5 anni. Molti i servizi attivi, come la possibilità di avere percorsi più precisi per gli spostamenti quotidiani. Ma c’è anche la possibilità di avere informazioni su parcheggi. Controllare l’auto in remoto. Impartire ordini vocali. Inviare i punti d’interesse direttamente al navigatore. Avere informazioni in tempo reale sul traffico.

Infine, l’innovazione tecnologica di Hyundai passa per le numerose funzioni di sicurezza attiva e di guida assistita Hyundai SmartSense. Nuova i20 ha uno dei pacchetti sicurezza più completi della categoria.

Tra i numerosi nuovi sistemi di assistenza alla guida disponibili su Nuova i20, si trova il Navigation-based Smart Cruise Control (NSCC). In pratica questa funzionalità sfrutta il sistema di navigazione per anticipare le curve o i rettilinei sulle autostrade e regola automaticamente la velocità del veicolo.

Hyundai i20C’è poi l’Intelligent Speed Limit Assist (ISLA) che avverte il superamento del limite di velocità e lo corregge in maniera autonoma. E ancora il Blind-spot Collision-avoidance Assist (BCA) che utilizza la tecnologia radar per avvisare il guidatore della presenza di ostacoli nell’angolo cieco.

Il modello protegge i guidatori anche alle basse velocità. Offre una maggiore comodità di parcheggio con funzioni come il Rear Cross-Traffic Collision Assist (RCCA) e il Parking Collision-Avoidance Assist – Reverse (PCA-R). Queste due funzioni allertano e frenano la vettura durante la retromarcia.

Nuova i20 è anche dotata di eCall. Un sistema che permette agli occupanti del veicolo di contattare automaticamente i servizi di emergenza con la semplice pressione di un pulsante. Inoltre, il sistema si aziona automaticamente in caso di attivazione degli airbag del veicolo.

Animazione cockpit del flusso di energia del sistema mild hybrid di Hyundai i20La nuova Hyundai i20 porta in dote il nuovo un nuovo powertrain: il 1.0 T-GDi turbo benzina da 100 CV. Questo le consente di raggiungere i 188 chilometri orari. Per la prima volta, questo motore è abbinato a un sistema mild-hybrid a 48 volt. Questa tecnologia ibrida garantisce una riduzione dei consumi del 3/4 per cento e delle relative emissioni.

In termini di trasmissione, il sistema a 48 volt è disponibile con un cambio a doppia frizione a sette marce (7DCT) o con un nuovo cambio manuale intelligente a sei marce (6iMT). La versione mild hybrid, indipendentemente dalla trasmissione, ha tre modalità di guida: eco, normal, e sport. Ciascuna con la propria grafica e con un set di performance differenti. Avendo utilizzato per più del 70 per cento quest’ultima modalità, i miei consumi si sono attestati sui 12,9 chilometri per litro.

Tasto Drive Mode di Hyundai i20Niente male, considerato lo sprint e il carattere che la vettura ha saputo dimostrare sulle strade extraurbane in direzione di Vigevano e ritorno. Questa vettura ha, inoltre, un buon sistema d’insonorizzazione. Molto efficace, se utilizzato in abbinata con il sistema audio Bose.

Tutto è a disposizione del conducente. Dalle informazioni leggibili sul cockpit digitale ai vari assistenti alla guida attivabili dal volante. Noi abbiamo testato la Hyundai i20 1.0 TGDi 48 volt nell’allestimento Bose con diversi optional.

Tra questi la vernice micalizzata (effetto riflettente), il tetto a contrasto, l’Exterior Pack che comprende i fari a Led, il Safety Plus Pack e il teckno Pakck per un totale di 25.500 euro. A questo prezzo però vanno sottratte le promozioni Hyundai e lo sconto per l’eventuale permuta o rottamazione dell’usato. Il prezzo di partenza di Hyundai i20 nell’allestimento Connecline e motore 1.2 MPi da 84 cavalli è invece di 16.950 euro.

