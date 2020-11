Fortnite potrebbe diventare a pagamento

11 Novembre 2020 – 20:28

Secondo un recente sondaggio di Epic Games, il battle-royale Fortnite potrebbe richiedere un abbonamento mensile per ottenere bonus esclusivi come cosmetici inediti e V-buck. Gli utenti ne stanno parlando su Twitter, e i sentimenti generali non sembrano ostili alla nuova proposta. Si resta in attesa di comunicazioni ufficiali.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech