Ecco come fare acquisti su WhatsApp

11 Novembre 2020 – 9:13

Il nuovo bottone di WhatsApp dedicato allo shipping (foto: WhatsApp)Con le festività natalizie dietro l’angolo WhatsApp ha studiato una nuova soluzione per rendere lo shopping tramite la piattaforma di messaggistica ancora più facile. Il nuovo tasto dedicato allo shopping andrà a sostituire quello delle videochiamate all’interno delle chat con i profili delle aziende che hanno deciso di rendere disponibile sull’applicazione il loro catalogo merci.

Da oggi gli utenti non dovranno più cliccare sul profilo di un’azienda per sapere se questa possiede un catalogo. Basterà accedere alla chat e individuare l’icona a forma di bancarella, molto simile a quella utilizzata per i Facebook Shops.

“Vogliamo rendere l’esperienza di acquisto ancora migliore, specialmente in vista di una stagione di shopping natalizio che sarà diversa da tutte le altre e durante la quale le persone avranno bisogno di modi efficienti per fare i propri acquisti e le aziende avranno bisogno di strumenti digitali per il loro business”, spiega il portavoce di WhatsApp in una nota stampa.

Visto che il nuovo tasto dello shop sostituirà quello della videochiamata nelle chat con le aziende, per effettuare una chiamata video basterà premere sull’icona della cornetta telefonica e, nel nuovo menù che comparirà, selezionare la tipologia di chiamata che si vuole effettuare: vocale o video.

L’app di messaggistica si è rivelata un utile strumento per le aziende, infatti, secondo Menlo Park, ogni giorno oltre 175 milioni di persone scambiano messaggi con gli account business di WhatsApp per informazioni sulle merci, per effettuare ordini o per chiedere ai commessi dei negozi di mostrare tramite foto o video la merce in esposizione.

Nonostante il pulsante sia ora disponibile globalmente, ci vorranno ancora dei mesi perché Facebook ampli le partnership con i suoi fornitori di soluzioni aziendali per implementare un sistema di assistenza clienti direttamente nella chat di WhatsApp.

