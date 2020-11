C’è il nuovo fumetto sul giovane Hellboy

11 November 2020 – 17:34

Molti fan del demone rosso sono ancora traumatizzati da Hellboy, il film reboot del 2019 interpretato da David Harbour per rilanciare il personaggio creato dai fumetti di Mike Mignola. Invece la pellicola è stata un sonoro buco nell’acqua, che ha fatto rimpiangere i due adattamenti che l’avevano reso popolare nella versione a cui dava il volto (sfigurato) Ron Perlman, ed entrambi diretti da Guillermo del Toro. Ora, però, gli appassionati hanno l’occasione di rifarsi con nuove storie, anche se non al cinema. La Dark Horse Comics, la casa editrice che da sempre pubblica le avventure della creatura metà demone metà umana, ha infatti annunciato la pubblicazione di un nuovo fumetto incentrato sul giovane Hellboy.

Young Hellboy: The Hidden Land è una nuova serie composta da quattro numeri originati da un team creativo composto da Mignola, dal co-sceneggiatore Tom Sniegoski, dal disegnatore Craig Rousseau, dal colorista Dave Stewart, mentre Clem Robins si occupa del lettering. Ogni numero ha una copertina disegnata da Matt Smith (Folklords), con varianti affidate a diversi artisti, come Mignola e Stewart stesso, Rachele Aragno, Wylie Beckert e Anthony Carpenter. Il primo numero esce negli Stati Uniti il 17 febbraio 2021; in Italia non si sa ancora, ma con tutta probabilità da Magic Press che edita nel nostro paese tutte le sue avventure.

In questa nuova saga vediamo Hellboy, appunto, in età giovanile mentre, accompagnato dal professor Bruttenholm che lo cresce come un normale ragazzino, si avventura in bizzarri viaggi attorno al mondo. In uno di questi approdano in una strana isola del Sudamerica. Qui si trovano a dover affrontare un’infinita varietà di mostri e, anche se lo sconosciuto che salva loro la vita si rivela essere uno degli eroi dello stesso Hellboy, non sono al sicuro come potrebbe sembrare.

