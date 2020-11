Apple M1 e Mac ARM: rivoluzione o scommessa?

11 November 2020 – 9:42

L’annuncio del SoC M1 come spartiacque per il percorso evolutivo dei computer Mac, ma è lecito parlare di vera e propria rivoluzione?

The post Apple M1 e Mac ARM: rivoluzione o scommessa? appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico