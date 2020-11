SSD PCIe da 1TB a meno di 100 euro su Amazon

10 November 2020 – 16:30

Oggi Amazon propone ad un prezzo incredibile, uno dei migliori SSD NVMe nel taglio da 1TB, il Sabrent Rocket Q. A meno di 100 non potete lasciarvelo sfuggire.

The post SSD PCIe da 1TB a meno di 100 euro su Amazon appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico