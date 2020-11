Sabrent SSD 1 TB (PCIe NVMe M2) a meno di 100 euro

10 Novembre 2020 – 13:48

Forti sconti sulle unità SSD di Sabrent da 1 TB: il modello Rocket Q è acquistabile con una spesa inferiore ai 100 euro, un’occasione ghiotta.

The post Sabrent SSD 1 TB (PCIe NVMe M2) a meno di 100 euro appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico