PlayStation 5 consuma anche da spenta: ecco quanto

10 Novembre 2020 – 14:28

La nuova console Sony si distingue nei confronti del prodotto di generazione precedente anche per via delle abilità in fatto di risparmio energetico. Secondo le prove effettuate online, PlayStation 5 consuma meno sia da spenta che in standby, anche se forse non quanto aveva anticipato la casa di produzione.



Fonte: Fanpage Tech